20 декабря 2025 в 11:10

Школьники жестоко отомстили молодой учительнице за неразделенную любовь

Baza: обвинение учителя из Петербурга в домогательствах оказалось детской местью

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подростки, которые обвинили молодую учительницу из Санкт-Петербурга Афину Симеонидис в домогательствах, могли сделать это из мести, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на мать педагога. По словам женщины, повышенное внимание на ее дочь обращал 12-летний ученик — мальчик признавался 22-летней выпускнице РГПУ им. Герцена в любви при всем классе.

С апреля он ходил на дополнительные занятия к ней домой вместе со своим другом «за компанию». Ребята утверждают, что якобы на этих занятиях девушка совершала над ними действия сексуального характера, в то время как в квартире также присутствовал ее 16-летний брат.

Первое заявление на учительницу поступило около недели назад: подросток пришел в полицию самостоятельно, без взрослых. Через пару дней в органы явился его друг — так поступило второе заявление. После этого педагога задержали, сейчас она находится в СИЗО.

По словам матери Симеонидис, девушка была чутким учителем. При этом мальчики, которые подали заявления о насилии, по мнению собеседницы канала, — это «два дружка с сомнительной репутацией». В своих соцсетях они выкладывают видео с драками, нецензурной бранью и специфическим юмором. Женщина предположила, что дети сговорились из чувства мести, так как учительница не отвечала взаимностью.

Ранее суд в Екатеринбурге избрал меру пресечения в виде заключения под стражу школьному охраннику, обвиняемому в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних. Фигурантом дела стал 68-летний сотрудник частного охранного предприятия.

педагоги
домогательства
Санкт-Петербург
дети
школьники
