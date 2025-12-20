Новый год-2026
Готовила оливье и крабовый, пока не попробовала его: салат «Мандарин» — смелое сочетание из 5 ингредиентов, которое покорит всех

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Готовила оливье и крабовый, пока не попробовала его: салат «Мандарин» — смелое сочетание из пяти ингредиентов, которое покорит всех. Лёгкий, яркий и очень сочный салат с пекинской капустой, копчёной курицей, сыром и свежими мандаринами. Суперское сочетание свежести, копчёных и сладковатых нот для Нового года.

Ингредиенты: пекинская капуста (200 г), копчёная курица (180 г), мандарины (2 шт.), варёные яйца (4 шт.), твёрдый сыр (150 г), чеснок (4 зубчика), майонез (150 г), соль, перец, укроп для украшения.

Приготовление: пекинскую капусту тонко нашинкуйте. Чеснок пропустите через пресс. Копчёную курицу нарежьте мелкими кубиками. Варёные яйца и сыр натрите на крупной тёрке. Мандарины очистите, разделите на дольки и аккуратно удалите белые плёнки, нарежьте кусочками. В салатнике или с помощью формы (диаметр ~17 см) выложите слоями: 1) капуста, смешанная с чесноком, 2) куриный слой, смазанный майонезом, 3) тёртые яйца, смазанные майонезом, 4) кусочки мандарина, 5) тёртый сыр. Верхний слой равномерно покройте майонезом. Дайте салату пропитаться в холодильнике 1–2 часа. Перед подачей украсьте веточками укропа и дольками мандарина.

Ранее мы делились рецептом закуски, в таком виде печень съедается тоннами. Приготовьте печеночный торт — вкусная и бюджетная закуска.

