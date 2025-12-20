Новый год-2026
20 декабря 2025 в 12:01

В Госдуме приготовили защиту от «эффекта Долиной»

Депутат Аксаков: Госдума предложит период охлаждения в сделках по недвижимости

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Госдуме подготовили законодательные инициативы по безопасности для покупателей недвижимости в связи с «эффектом Долиной», заявил депутат Анатолий Аксаков. По его словам, которые передает ТАСС, они включат в себя «период охлаждения» и исключение из сделки посредников.

Первое — это то, что должен быть период охлаждения, когда участники сделки принимают окончательное решение по плате и продаже квартиры. Далее деньги должны быть на специальном депозите, то есть нельзя их куда-нибудь умыкнуть. И только после истечения периода охлаждения и всех сделочных действий деньги можно будет либо забрать продавцу квартиры, либо они вернутся тому, кто их перечислил, если решили квартиру все-таки не продавать, — заявил он.

Ранее юрист Владислав Ватаманюк заявил, что защититься от «эффекта Долиной» при покупке недвижимости можно с помощью безналичного расчета и использования аккредитивов. При заключении сделки крайне важно убедиться в наличии у продавца законного права на отчуждение имущества.

До этого мать с дочерью-инвалидом лишилась квартиры в Москве из-за «эффекта Долиной». Сначала продавцы-пенсионеры сообщили, что переезжают в Канаду, но потом отменили сделку и отказались покидать жилье.

Госдума
Россия
недвижимоcть
Лариса Долина
