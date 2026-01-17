В Госдуме оценили слова Касаткиной после получения гражданства Австралии

О получившей гражданство Австралии бывшей первой ракетке России Дарье Касаткиной стоит забыть, выразила мнение в беседе с NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, высказывание теннисистки об обретенной свободе могло быть сделано в угоду Запада.

Я думаю, что чем больше мы говорим о Касаткиной, тем больше даем поводов, чтобы это было в повестке. Ей нужно перед новой страной что-то такое написать, дабы какие-то свои плюшки получить. Мы же понимаем, что Запад просто так не принимает. Поэтому я призываю просто о ней забыть: хуже забвения на родине нет ничего на самом деле. Иначе человек чувствует, что он на родине кому-то интересен. Как раз свободу ей забвение пусть и даст. Нам больше обсуждать о ней нечего: Касаткина больше не наш гражданин, — заявила Журова.

Ранее Касаткина официально стала гражданкой Австралии. 28-летняя спортсменка, ранее возглавлявшая российский теннисный рейтинг, опубликовала фотографию с сертификатом о новом гражданстве c подписью: «Официально австралийка. Счастлива, благодарна и свободна».