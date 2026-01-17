Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 14:19

В Госдуме оценили слова Касаткиной после получения гражданства Австралии

Депутат Журова призвала забыть об уехавшей в Австралию теннисистке Касаткиной

Дарья Касаткина Дарья Касаткина Фото: IMAGO/NOUSHAD/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

О получившей гражданство Австралии бывшей первой ракетке России Дарье Касаткиной стоит забыть, выразила мнение в беседе с NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, высказывание теннисистки об обретенной свободе могло быть сделано в угоду Запада.

Я думаю, что чем больше мы говорим о Касаткиной, тем больше даем поводов, чтобы это было в повестке. Ей нужно перед новой страной что-то такое написать, дабы какие-то свои плюшки получить. Мы же понимаем, что Запад просто так не принимает. Поэтому я призываю просто о ней забыть: хуже забвения на родине нет ничего на самом деле. Иначе человек чувствует, что он на родине кому-то интересен. Как раз свободу ей забвение пусть и даст. Нам больше обсуждать о ней нечего: Касаткина больше не наш гражданин, — заявила Журова.

Ранее Касаткина официально стала гражданкой Австралии. 28-летняя спортсменка, ранее возглавлявшая российский теннисный рейтинг, опубликовала фотографию с сертификатом о новом гражданстве c подписью: «Официально австралийка. Счастлива, благодарна и свободна».

Госдума
Россия
Дарья Касаткина
теннис
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Площадь пожара в кафе в Ставрополье достигла 150 квадратных метров
Военэксперт раскрыл истинные преимущества FPV-дронов «Бумеранг»
В Китае провалился запуск космического спутника
«Сыпется оборона»: раскрыт секрет выживания ВСУ под Красным Лиманом
Политолог оценил возможность выхода Франции из НАТО
Минобороны Украины ввело систему бонусов за убийство российских солдат
Игроки СКА второй раз за сезон провели закрытое собрание без тренера
В Московском зоопарке объяснили, зачем пускают львов гулять зимой
Забалуев подрезал Большунова и понес наказание на гонках в Казани
ВСУ за три часа пытались атаковать Россию с помощью 24 БПЛА
В небе над Гренландией появились истребители
Трем россиянкам пришлось рожать при свете фонариков
В Удмуртии пожар обернулся страшной трагедией с бабушкой и внуком
Как сэкономить при дальних поездках на автомобиле: 6 проверенных способов
Замучила бессоница? Подавайте этот напиток и заснуть будет куда легче
«Эта борьба нас объединила»: Цискаридзе о дружбе с Золотовицким
35 лет «Буре в пустыне»: как США превратились в «мирового жандарма»
Киев готовят к штурму? Что происходит в столице Украины, планы ВС РФ
Обнародована запись звонка Макрона Трампу во время встречи с Зеленским
Украинка разгромила аллею в честь бойцов ВСУ
Дальше
Самое популярное
Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки
Общество

Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»
Общество

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»

Сотни мертвых бойцов и агония Киева: новости СВО на вечер 15 января
Россия

Сотни мертвых бойцов и агония Киева: новости СВО на вечер 15 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.