20 декабря 2025 в 12:28

СК назвал число пострадавших в ДТП с автобусом под Омском

В Омской области число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до восьми

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Число пострадавших в результате ДТП в Омской области достигло восьми, сообщили ТАСС в региональном СУ СКР. Еще шесть человек погибли.

В результате ДТП пострадали 14 человек, в том числе двое детей, из них шесть взрослых погибли, — пояснили в ведомстве.

Там добавили, что одного пострадавшего доставили в больницу скорой помощи № 1, пятерых, включая двоих детей, эвакуируют в Омск, а двоим медицинскую помощь оказывают на месте происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Тем временем появилась информация, что причиной ДТП стал выезд фуры на встречную полосу движения. Всего участниками аварии стали три большегруза и автобус. На месте происшествия работали замгубернатора Алексей Ромахин, начальник ГУ МЧС России по Омской области Владислав Колодинский, министр региональной безопасности Алексей Кубиц.

До этого прокуратура Новосибирской области показала момент жесткого ДТП, в результате которого погибли шесть человек. Смертельные травмы получили в том числе двое детей. Против водителя возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Омск
происшествия
ДТП
автобусы
