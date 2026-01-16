Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от разгрома со стороны «Сан-Хосе»

«Вашингтон Кэпиталз» на своем льду уступил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, несмотря на передачу форварда и капитана команды Александра Овечкина. Встреча закончилась со счетом 2:3.

У хозяев отметились Райан Леонард и Дилан Строум. В составе победителей шайбы забросили Павол Регенда, Колин Граф и Зак Остапчук с передачи российского защитника Дмитрия Орлова.

Ранее хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» проиграли «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. При этом в команде проигравших голом отметился российский нападающий Александр Овечкин.

Тем временем российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вошел в историю клуба, установив новый рекорд. В домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтл Кракен» хоккеист отдал результативную передачу, достигнув отметки 600 очков. На покорение этого рубежа у форварда ушло всего 476 игр.

До этого капитан «Вашингтона» ввязался в драку в матче НХЛ против «Оттавы Сенаторз». Конфликт вспыхнул в первом периоде, когда защитник «Оттавы» Артем Зуб толкнул белорусского форварда «Вашингтона» Алексея Протаса. Ему потребовалась медицинская помощь.