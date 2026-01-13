Панарин установил новый рекорд для «Нью-Йорк Рейнджерс» Панарин установил для «Рейнджерс» рекорд по скорости достижения 600 очков

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вошел в историю клуба, установив новый рекорд. В домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтл Кракен» хоккеист отдал результативную передачу, достигнув отметки в 600 очков.

На покорение этого рубежа у форварда ушло всего 476 игр. Матч против «Сиэтла» закончился со счетом 2:4.

Ранее российского хоккеиста Ивана Демидова из «Монреаля» признали лучшим новичком месяца в НХЛ по итогам декабря 2025 года. В 14 матчах он набрал 14 очков, забросив 4 шайбы и отдав 10 голевых передач, опередив остальных дебютантов по этому показателю.

До этого российские хоккеисты Никита Кучеров и Кирилл Марченко вошли в тройку лучших игроков дня в Национальной хоккейной лиге. Кучеров, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг», получил звание второй звезды игрового дня, а Марченко из «Коламбус Блю Джекетс» — третьей.

Кроме того канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби занял седьмое место в истории Национальной хоккейной лиги по количеству результативных передач. В матче против «Чикаго Блэкхокс» хоккеист совершил 1211-ю голевую передачу на льду. Игра завершилась со счетом 7:3.