16 января 2026 в 07:05

Рекорд Овечкина и Гретцки повторили в НХЛ

Сидни Кросби сравнялся с Овечкиным по количеству сезонов НХЛ с 50 очками

Сидни Кросби Сидни Кросби Фото: Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press
Нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» Сидни Кросби в 19-й раз в карьере набрал 50 очков за регулярный чемпионат, передает пресс-служба НХЛ. По количеству сезонов он сравнялся с нападающим ХК «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным и канадским хоккеистом Уйэном Гретцки по прозвищу «Великий».

Кросби набрал 51 очко (25 голов, 26 результативных передач). Это его 19-й сезон, в котором он набрал не менее 50 очков, разделив это достижение с Александром Овечкиным и Уэйном Гретцки и заняв шестое место в истории НХЛ после Рона Фрэнсиса, — сказано в сообщении.

Кросби отметился шайбой и результативным пасом в противостоянии с «Филадельфией», в его активе в этом сезоне 25 голов и 26 передач в 46 играх. В лидерах идут Рон Фрэнсис и Горди Хоу (по 22 сезона), после — Яромир Ягр, Марк Мессье и Рэй Бурк (все — по 20).

Ранее сообщалось, что гол капитана Овечкина помог «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в ночь на 10 января. Противостояние прошло на льду «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) и завершилось со счетом 5:1 в пользу гостей.

