Для тех, кто не отгулял! Вкус праздника: нежная рыба под овощным маринадом

Это блюдо идеально выручает, когда хочется приготовить что-то простое, но при этом по-настоящему нарядное и аппетитное.

Возьмите 800 г филе любой белой рыбы, отлично подойдет минтай, треска или хек. Нарежьте мясо на небольшие порционные кусочки, посолите их и поперчите по вкусу. Хорошенько обваляйте рыбу в хлебопекарной муке. Разогрейте сковороду, влейте туда немного масла и обжаривайте кусочки примерно по 4 минуты с каждой стороны до появления румяной корочки. Переложите готовую рыбу на блюдо или в форму.

Теперь займитесь самим маринадом. Очистите 3 крупные моркови и натрите их на крупной терке. Возьмите 2 головки репчатого лука и нарежьте их тонкими полукольцами. Выложите овощи на ту же сковороду, добавьте еще 1 ст. л. масла и пассеруйте их в течение 10 минут до мягкости. Добавьте в сковороду 2 ст. л. томатной пасты и 1 ч. л. сахара для баланса вкуса. Влейте 100 мл воды, положите 1 лаврушку и 3 горошины душистого перца. Тушите овощную смесь еще 5 минут на слабом огне. Равномерно распределите горячий овощной слой поверх жареной рыбы. Дайте блюду полностью остыть, а потом уберите в холодильник минимум на 4 часа.

Совет: чтобы маринад получился более пикантным и ароматным, добавьте в самом конце тушения овощей 1 ст. л. яблочного уксуса.

