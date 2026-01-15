Кто ответит за халатность? Что известно о ЧП в здании МВД в Коми

Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Дым над зданием

В столице Республики Коми днем 15 января произошел взрыв. Сначала местные Telegram-каналы сообщили о пожаре в здании УМВД в Эжвинском районе.

Позже СМИ опубликовали кадры с задымлением у здания центра профессиональной подготовки МВД на улице Менделеева. Из здания были эвакуированы порядка двухсот человек. Очевидцы публиковали кадры со скоплением людей на месте ЧП.

Изначально СМИ писали о семи пострадавших, позже в Минздраве подтвердили, что за помощью обратились девять человек — все они слушатели центра профподготовки. В Минздраве отметили, что тяжелых пострадавших четверо.

«Состояние четверых пациентов крайне тяжелое. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — заявили в ведомстве.

Во время тушения пожара территорию вокруг здания оградили. При этом пламя получилось быстро локализовать.

«Сейчас к центру не подойти и не проехать. Все дороги у него заблокированы. Валит сильный дым, пожарные работают. Также стоят машины полиции и скорые. Как я понял, всех уже эвакуировали из здания. Несколько машин скорых уехали, повезли пострадавших в больницы. Предполагают, что все-таки взрыв из-за гранаты произошел», — рассказывал NEWS.ru очевидец.

Причины взрыва

На месте работали десять экипажей скорой помощи и пожарные. СМИ писали, что причиной ЧП могли стать детонация баллона в ходе проведения ремонтных работ или светошумовая граната. Но позже в правительстве региона подтвердили вторую версию.

«Сегодня при взрыве светошумовой гранаты в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре пострадали девять человек. Еще 200 пришлось эвакуировать из-за сильного задымления», — говорится в сообщении властей.

Один человек, спасаясь от дыма и огня, выбрался на строительные леса. В полиции утверждали, что возгорание произошло во время учебных мероприятий, а загорелась в первую очередь крыша. Пожар успел повредить территорию в 340 кв. м. В течение двух часов пожар был потушен.

«Для ликвидации последствий привлечены 56 человек и 16 единиц техники», — сообщили в МЧС.

Уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности. При этом кто именно будет отвечать за произошедшее, пока не уточняется. Прокуратура взяла расследование под свой контроль.

«По данным следствия, 15 января произошел хлопок в одном из помещений здания центра профессиональной подготовки МВД, расположенного в Эжвинском районе города Сыктывкара. В результате происшествия есть пострадавшие. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты аппарата следственного управления. Проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины произошедшего», — сообщили в СКР.

