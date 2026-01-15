Названо число «тяжелых» пострадавших после взрыва в Сыктывкаре Минздрав Коми: четверо пострадавших при взрыве находятся в тяжелом состоянии

Четыре человека находятся в крайне тяжелом состоянии после взрыва в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре, сообщили в Минздраве Республики Коми. Всего ранены девять человек.

Состояние четверых пациентов крайне тяжелое. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на месте происшествия работали 10 бригад скорой помощи, включая две реанимационные. Пострадавших доставили в больницы Сыктывкара и Эжвинского района, один человек предпочел получить помощь на месте и от госпитализации отказался. Из-за интенсивного задымления потребовалась эвакуация еще 200 человек.

Ранее сообщалось, что полиция организовала проверку по факту мощного взрыва в учебном центре МВД в Сыктывкаре. Как заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел по Республике Коми, во время занятий с личным составом в здании прозвучал хлопок, а затем загорелась крыша, пламя удалось быстро локализовать. Причины взрыва официально не называются.