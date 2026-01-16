Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 08:11

Стало известно о заметном росте безработицы в США при Трампе

Число безработных среди молодежи в США достигло максимума за четыре года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Во время второго срока президента США Дональда Трампа в стране сильно выросла безработица, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные американской статистики. В частности, число безработных среди молодежи достигло максимального показателя (10%) впервые с 2021 года.

Отмечается, что показатели по безработице при Трампе увеличились на 8%, то есть без постоянной занятости остались 7,5 млн человек. В то же время число американцев, которые в декабре прошлого года искали работу более 27 недель, выросло до 26%. Параллельно несколько крупных компаний резко сократили количество вакантных мест, в частности Gray & Christmas.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что Трамп стремится заполучить Гренландию, чтобы укрепить позиции республиканцев на предстоящих выборах в конгресс. Однако, по его словам, существует высокая вероятность, что план американского лидера потерпит неудачу. Он подчеркнул, что американцев больше всего беспокоят внутренние проблемы, а именно безработица и инфляция.

США
Дональд Трамп
безработные
американцы
статистики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывший премьер-министр Украины сделал неприятное для Тимошенко заявление
Во Франции заявили о скором признании истинных целей СВО
Мигрантов принудят проходить медосмотр
Дмитриев иронично высказался о сотрудничестве Канады с Китаем
Названы даты Масленицы и Пасхи в 2026 году
Подруга неудачно сняла Кудрявцеву в бикини
Свердловчанка забрала свою долю от «Новогоднего миллиарда»
Названы самые популярные имена младенцев в 2025 году
ВСУ отправили «Вампиров» на передовую в Харьковской области
Бойцы «Горыныча» предали огню украинских диверсантов в зоне СВО
Проверенный рецепт блинов на молоке: тоньше не бывает
Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в феврале
Для тех, кто не отгулял! Вкус праздника: нежная рыба под овощным маринадом
Появились подробности ночной стрельбы в центре Москвы
Стало известно о заметном росте безработицы в США при Трампе
Элитные полки ВСУ понесли тяжелые потери в Запорожской области
В Новосибирске будут судить преступную группу за аферу с квартирами мертвых
Союзник США неожиданно нарастил экспорт машин в Россию
Настоящая шурпа из говядины за 1 час: раскрываем секрет поваров из Азии
Капитуляция Украины и удары «Молнии-2» по ВСУ: новости СВО к утру 16 января
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом
Общество

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.