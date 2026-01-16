Стало известно о заметном росте безработицы в США при Трампе Число безработных среди молодежи в США достигло максимума за четыре года

Во время второго срока президента США Дональда Трампа в стране сильно выросла безработица, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные американской статистики. В частности, число безработных среди молодежи достигло максимального показателя (10%) впервые с 2021 года.

Отмечается, что показатели по безработице при Трампе увеличились на 8%, то есть без постоянной занятости остались 7,5 млн человек. В то же время число американцев, которые в декабре прошлого года искали работу более 27 недель, выросло до 26%. Параллельно несколько крупных компаний резко сократили количество вакантных мест, в частности Gray & Christmas.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что Трамп стремится заполучить Гренландию, чтобы укрепить позиции республиканцев на предстоящих выборах в конгресс. Однако, по его словам, существует высокая вероятность, что план американского лидера потерпит неудачу. Он подчеркнул, что американцев больше всего беспокоят внутренние проблемы, а именно безработица и инфляция.