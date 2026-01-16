Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 08:01

Союзник США неожиданно нарастил экспорт машин в Россию

Экспорт автомобилей из Южной Кореи в Россию увеличился на 77% в 2025 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Экспорт автомобилей из Южной Кореи в Россию в 2025 году вырос на 77% и достиг отметки в $1,042 млрд, свидетельствуют данные таможенной службы республики, опубликованные ТАСС. Согласно материалам, поставки за декабрь прошлого года показали рост на 19% в годовом соотношении, достигнув $25,4 млн.

Согласно отчету, экспорт в этом году вырос почти в 1,8 раза в сравнении с $588 млн в 2024 году. Пиковыми месяцами в уходящем году стали сентябрь ($149 млн) и октябрь ($142 млн).

В 2023 году импорт составил $651 млн, а в 2022-м — $894 млн. При этом в 2021 году объемы экспорта южнокорейских автомобилей в Россию достигали $2,55 млрд.

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия рассчитывает восстановить взаимоотношения с Южной Кореей после растраты положительного капитала между сторонами. По его словам, до этого страны успешно контактировали в сферах торговли и предпринимательства.

Правительство Южной Кореи ранее впервые за долгое время провело закрытые консультации с Россией. В ходе беседы стороны обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся КНДР. В Сеуле также подтвердили намерение приступить к полноценному запуску процесса мирного сосуществования в 2026 году.

Южная Корея
поставки
экспорт
автомобили
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Во Франции заявили о скором признании истинных целей СВО
Мигрантов принудят проходить медосмотр
Дмитриев иронично высказался о сотрудничестве Канады с Китаем
Названы даты Масленицы и Пасхи в 2026 году
Подруга неудачно сняла Кудрявцеву в бикини
Свердловчанка забрала свою долю от «Новогоднего миллиарда»
Названы самые популярные имена младенцев в 2025 году
ВСУ отправили «Вампиров» на передовую в Харьковской области
Бойцы «Горыныча» предали огню украинских диверсантов в зоне СВО
Проверенный рецепт блинов на молоке: тоньше не бывает
Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в феврале
Для тех, кто не отгулял! Вкус праздника: нежная рыба под овощным маринадом
Появились подробности ночной стрельбы в центре Москвы
Стало известно о заметном росте безработицы в США при Трампе
Элитные полки ВСУ понесли тяжелые потери в Запорожской области
В Новосибирске будут судить преступную группу за аферу с квартирами мертвых
Союзник США неожиданно нарастил экспорт машин в Россию
Настоящая шурпа из говядины за 1 час: раскрываем секрет поваров из Азии
Капитуляция Украины и удары «Молнии-2» по ВСУ: новости СВО к утру 16 января
Губернатор рассказал о пострадавших при атаке БПЛА на Рязанскую область
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом
Общество

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.