Союзник США неожиданно нарастил экспорт машин в Россию Экспорт автомобилей из Южной Кореи в Россию увеличился на 77% в 2025 году

Экспорт автомобилей из Южной Кореи в Россию в 2025 году вырос на 77% и достиг отметки в $1,042 млрд, свидетельствуют данные таможенной службы республики, опубликованные ТАСС. Согласно материалам, поставки за декабрь прошлого года показали рост на 19% в годовом соотношении, достигнув $25,4 млн.

Согласно отчету, экспорт в этом году вырос почти в 1,8 раза в сравнении с $588 млн в 2024 году. Пиковыми месяцами в уходящем году стали сентябрь ($149 млн) и октябрь ($142 млн).

В 2023 году импорт составил $651 млн, а в 2022-м — $894 млн. При этом в 2021 году объемы экспорта южнокорейских автомобилей в Россию достигали $2,55 млрд.

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия рассчитывает восстановить взаимоотношения с Южной Кореей после растраты положительного капитала между сторонами. По его словам, до этого страны успешно контактировали в сферах торговли и предпринимательства.

Правительство Южной Кореи ранее впервые за долгое время провело закрытые консультации с Россией. В ходе беседы стороны обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся КНДР. В Сеуле также подтвердили намерение приступить к полноценному запуску процесса мирного сосуществования в 2026 году.