Названы пять главных препятствий на пути к миру на Украине

Названы пять главных препятствий на пути к миру на Украине WSJ: установлению мира на Украине препятствуют пять основных причин

Переговоры по мирному урегулированию украинского кризиса продолжаются несколько недель, но к финальному соглашению стороны пока не пришли, пишет The Wall Street Journal. Причиной являются серьезные разногласия по пяти ключевым пунктам между Москвой и Киевом.

В число спорных тем входят территориальные вопросы, членство Украины в НАТО и будущая численность ее армии. Кроме того, стороны не могут договориться о контроле над Запорожской АЭС и о статусе русского языка на украинской территории после завершения боевых действий.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в случае отказа Киева и его западных партнеров от предметного диалога освобождение исторических территорий будет осуществлено силовым методом. Глава государства отметил это, выступая на расширенной коллегии Минобороны. Он подтвердил, что все задачи специальной военной операции будут выполнены.

Кроме того, постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил о возможности скорого завершения украинского кризиса. Он выразил мнение, что в текущий момент мирное разрешение ситуации выглядит более реалистичным, чем раньше.