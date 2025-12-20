Не представляю себе новогодний стол без закуски со шпротами: готовится элементарно

Вкус закуски идеально сбалансирован: хрустящая основа, нежный сливочный крем, кисло-соленый огурец, насыщенная жирная рыбка и пикантная горчица создают настоящий фейерверк вкусов.

Вам понадобится: багет или готовые тарталетки, 1 банка шпрот в масле, 100 г творожного сыра, 2 ст. л. майонеза, 2–3 маринованных огурца, зернистая горчица или свежая зелень для украшения. Для намазки смешайте в миске творожный сыр и майонез до получения однородного крема. Нанесите эту смесь на ломтики багета или на дно тарталеток. Сверху выложите по кружочку или несколько кусочков маринованного огурца. Затем положите шпроты по одной рыбке. Завершите закуску, украсив каждую капелькой зернистой горчицы для пикантности или веточкой укропа, если не любите острое.

