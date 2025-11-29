Лепешки больше не делаю! Готовлю казахские баурсаки: пышные пончики за 15 минут

Если вы устали от обычных лепешек и хотите попробовать что-то действительно необычное и вкусное, казахские баурсаки станут для вас приятным открытием! Эти пышные пончики, обжаренные в кипящем масле, — настоящее воплощение казахского гостеприимства. В отличие от лепешек, которые могут быть плотными и суховатыми, баурсаки всегда получаются невероятно воздушными внутри с хрустящей золотистой корочкой снаружи. Они идеально подходят к чаю, кофе или в качестве оригинального дополнения к супам. Что особенно радует, готовятся они всего за 15 минут, но при этом выглядят так, будто вы провели на кухне несколько часов.

Для приготовления вам понадобится: 500 г муки, 250 мл кефира, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. соды, растительное масло для жарки. В глубокой миске смешайте кефир, яйцо, сахар и соль. Добавьте просеянную муку с содой и быстро замесите мягкое тесто. Дайте ему постоять 5–10 минут. Раскатайте тесто в пласт толщиной 1,5–2 см и нарежьте на ромбики или квадратики. В глубокой сковороде или казане разогрейте масло (около 1,5–2 см высотой). Обжаривайте баурсаки партиями до золотистого цвета со всех сторон, постоянно переворачивая. Готовые баурсаки выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло. Подавайте теплыми, посыпав сахарной пудрой или с медом.

