Эрдоган раскрыл, о чем свидетельствуют атаки на танкеры у берегов Турции

Эрдоган раскрыл, о чем свидетельствуют атаки на танкеры у берегов Турции Эрдоган: атаки на танкеры у берегов Турции говорят об обострении ситуации

Атаки на танкеры в исключительной экономической зоне Турции свидетельствуют о тревожном обострении ситуации, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, которые передает TRT Haber, эти инциденты представляют угрозы для безопасности судоходства, жизни людей и окружающей среды.

Удары по торговым судам в пределах нашей исключительной экономической зоны свидетельствуют о тревожном обострении ситуации. Мы никоим образом не можем оправдать эти нападения, — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер также отметил, что государство в настоящее время пристально следит за событиями последних недель, направленными на прекращение конфликта на Украине, и готова внести свой вклад в мирное урегулирование.

Ранее в Минтрансе Турции сообщили о взрывах на двух танкерах под флагом Гамбии, направлявшихся в Новороссийск. Отмечалось, что операция была проведена 13-м управлением военной контрразведки Службы безопасности Украины и военно-морскими силами страны. Суда получили серьезные повреждения, команды не пострадали.