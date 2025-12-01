День матери
01 декабря 2025 в 20:42

«Стреляют себе между ног»: пресс-секретарь Лукашенко о ЧП с литовским БПЛА

Представитель Лукашенко Эйсмонт: Литва своими действиями стреляет себе между ног

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт Фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости
Литва действует необдуманно в ситуации с дроном, Вильнюс, раз выстрелив себе в ногу, теперь «стреляет себе между ног», заявила в беседе с ТАСС пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт. Она также напомнила о недавнем решении Литвы закрыть границы.

Что касается литовцев — сев в лужу в свое время с закрытием границы, литовцы допускают очередные глупости, которые обернутся против них, — заявила пресс-секретарь Лукашенко.

По ее словам, скоро Минск выяснит, какие были цели и мотивы у литовской стороны. Эйсмонт также добавила, что эти обострения не нужны ни белорусам, ни литовцам.

Но пока… однажды выстрелив себе в ногу, сейчас они стреляют уже себе между ног, — заключила собеседница.

Ранее Эйсмонт подтвердила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко проинформирован об инциденте с литовским беспилотником и уже отдал все необходимые указания компетентным органам. По ее словам, Комитет государственной безопасности и другие ведомства действуют согласно полученным поручениям. До этого сообщалось, что запущенный с территории Литвы беспилотник упал в черте города Гродно 30 ноября.

