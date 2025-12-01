Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка, которая тает во рту. Сливочная, ароматная и всегда удачная. Если хотите удивить гостей или просто приготовить что-то по-настоящему уютное, попробуйте легендарный французский гратен. Это блюдо готовится из простых продуктов, но вкус — ресторанный: картофельный крем внутри и золотистая корочка сверху. Идеально для ужина, праздника и даже к мясу на гарнир.

Для приготовления вам понадобится 800–900 г картофеля, 300 мл сливок 20–30%, 150 мл молока, 20 г сливочного масла, 2–3 зубчика чеснока, соль, перец и щепотка мускатного ореха. Картофель нужно очистить и нарезать тончайшими пластинками — чем тоньше, тем нежнее получится текстура. Форму натрите чесноком и смажьте сливочным маслом. В сотейнике прогрейте смесь из сливок, молока, измельчённого чеснока, соли, перца и мускатного ореха до лёгкого кипения — она станет ароматной и насыщенной.

форму уложите картофель слоями, перекрывая ломтики друг другом, и залейте горячей сливочной смесью так, чтобы каждый слой хорошо пропитался. Накройте фольгой и запекайте при 170–180°C около 40–50 минут, затем снимите фольгу и подпеките ещё примерно 15 минут до золотистой корочки. В результате вы получите нежный, сливочный, ароматный гратен, который тает во рту и идеально подходит как к праздничному столу, так и к обычному семейному ужину.

