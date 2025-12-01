День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 10:00

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка, которая тает во рту. Сливочная, ароматная и всегда удачная. Если хотите удивить гостей или просто приготовить что-то по-настоящему уютное, попробуйте легендарный французский гратен. Это блюдо готовится из простых продуктов, но вкус — ресторанный: картофельный крем внутри и золотистая корочка сверху. Идеально для ужина, праздника и даже к мясу на гарнир.

Для приготовления вам понадобится 800–900 г картофеля, 300 мл сливок 20–30%, 150 мл молока, 20 г сливочного масла, 2–3 зубчика чеснока, соль, перец и щепотка мускатного ореха. Картофель нужно очистить и нарезать тончайшими пластинками — чем тоньше, тем нежнее получится текстура. Форму натрите чесноком и смажьте сливочным маслом. В сотейнике прогрейте смесь из сливок, молока, измельчённого чеснока, соли, перца и мускатного ореха до лёгкого кипения — она станет ароматной и насыщенной.

форму уложите картофель слоями, перекрывая ломтики друг другом, и залейте горячей сливочной смесью так, чтобы каждый слой хорошо пропитался. Накройте фольгой и запекайте при 170–180°C около 40–50 минут, затем снимите фольгу и подпеките ещё примерно 15 минут до золотистой корочки. В результате вы получите нежный, сливочный, ароматный гратен, который тает во рту и идеально подходит как к праздничному столу, так и к обычному семейному ужину.

Ранее мы готовили вкусное и простое горячее на Новый год. Куриные шашлычки на рисовой подушке.

Проверено редакцией
Читайте также
Тесто не поднимется, если вы забыли об одном правиле: простой температурный секрет, который спасает любую выпечку
Общество
Тесто не поднимется, если вы забыли об одном правиле: простой температурный секрет, который спасает любую выпечку
Быстрее оладьев, вкуснее блинов — сладкий завтрак в тайском стиле: наш семейный хит
Общество
Быстрее оладьев, вкуснее блинов — сладкий завтрак в тайском стиле: наш семейный хит
Картофельные оладьи с тянущимся сыром: невозможно остановиться есть и готовить эту вкуснятину
Общество
Картофельные оладьи с тянущимся сыром: невозможно остановиться есть и готовить эту вкуснятину
Картофельную губадию готовлю и на завтрак, и на ужин: обалденное блюдо из картошки и яиц
Общество
Картофельную губадию готовлю и на завтрак, и на ужин: обалденное блюдо из картошки и яиц
Достаю картошку и специи — гарнир выходит лучше ресторанного! Запекаю с розмарином: ароматное блюдо за 30 минут
Общество
Достаю картошку и специи — гарнир выходит лучше ресторанного! Запекаю с розмарином: ароматное блюдо за 30 минут
картошка
картофель
простой рецепт
запеканка
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Актриса Поргина отреагировала на слухи об экстренной госпитализации
На популярного рэпера-иноагента завели уголовное дело
Трамп подтвердил переговоры с Мадуро
Рассекречен закрытый чат украинских чиновников для увольнения Ермака
В России нашли способ, как сделать рыбу дешевле
При атаке БПЛА в Каспийске пострадала 12-летняя девочка
Пушилин раскрыл, что происходит на Добропольском выступе
Разрыв между зарплатами бедных и богатых в России сократился
Раскрыта причина массовых жалоб россиян на сроки ремонта авто по ОСАГО
Стало известно о состоянии девочки, раненной при атаке ВСУ на Севастополь
Фаза Луны сегодня, 1 декабря: кому пора стричься, с кем вести переговоры?
Стала известна судьба остатков ВСУ в лесах Волчанска
В Европе предостерегли США от «исторической ошибки огромных масштабов»
Подростков-насильников хотят приравнять к взрослым в суде
Гороскоп 1 декабря: кого ждут новые возможности, кто может потерять любовь?
Готовим легендарный салат цезарь без курицы и креветок, но с секретом
В НАТО допустили возможность «упреждающих действий» против России
В первый день зимы произошла одна из мощнейших вспышек на Солнце
В США рассказали о консультациях с Украиной по территориям
Губернатор вышел на связь после мощного взрыва в Дагестане
Дальше
Самое популярное
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Россиянам напомнили о штрафах за украшенные гирляндами окна
Общество

Россиянам напомнили о штрафах за украшенные гирляндами окна

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.