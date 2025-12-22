Новый вкус Нового года: картофельные дольки в хрустящих сухарях панко. Не гарнир, а главное украшение блюда

Забудьте о привычной хрустящей корочке! Эти картофельные дольки, одетые в золотистую шубку из японских сухарей панко, — это настоящая кулинарная магия. Они поражают невероятным, воздушно-хрустящим покрытием, которое тает во рту, скрывая нежнейшую картофельную сердцевину. Такой гарнир выглядит настолько празднично и аппетитно, что легко затмит собой главное блюдо и станет самостоятельным хитом новогоднего застолья.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 150 г сухарей панко, 100 г муки, 2 яйца, 1 ч. л. паприки, 1/2 ч. л. чесночного порошка, соль, перец по вкусу, растительное масло для смазывания. Картофель тщательно вымойте и нарежьте на дольки средней величины. Для идеальной текстуры отварите их в подсоленной воде 8–10 минут до полуготовности, затем обсушите. В трех отдельных мисках приготовьте панировку: в первую насыпьте муку, смешанную с солью и перцем, во вторую взбейте яйца, в третью смешайте сухари панко с паприкой и чесночным порошком. Каждую дольку обваляйте последовательно в муке, яйце и сухарях панко, плотно прижимая панировку. Выложите дольки на противень, застеленный пергаментом и слегка смазанный маслом. Запекайте в разогретой до 220 °C духовке 20–25 минут до золотисто-коричневого хрустящего вида. Подавайте сразу, пока они не потеряли хруст, с соусом на выбор — например, сливочно-чесночным или соусом тартар.

