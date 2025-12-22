Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 19:00

Новый вкус Нового года: картофельные дольки в хрустящих сухарях панко. Не гарнир, а главное украшение блюда

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Забудьте о привычной хрустящей корочке! Эти картофельные дольки, одетые в золотистую шубку из японских сухарей панко, — это настоящая кулинарная магия. Они поражают невероятным, воздушно-хрустящим покрытием, которое тает во рту, скрывая нежнейшую картофельную сердцевину. Такой гарнир выглядит настолько празднично и аппетитно, что легко затмит собой главное блюдо и станет самостоятельным хитом новогоднего застолья.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 150 г сухарей панко, 100 г муки, 2 яйца, 1 ч. л. паприки, 1/2 ч. л. чесночного порошка, соль, перец по вкусу, растительное масло для смазывания. Картофель тщательно вымойте и нарежьте на дольки средней величины. Для идеальной текстуры отварите их в подсоленной воде 8–10 минут до полуготовности, затем обсушите. В трех отдельных мисках приготовьте панировку: в первую насыпьте муку, смешанную с солью и перцем, во вторую взбейте яйца, в третью смешайте сухари панко с паприкой и чесночным порошком. Каждую дольку обваляйте последовательно в муке, яйце и сухарях панко, плотно прижимая панировку. Выложите дольки на противень, застеленный пергаментом и слегка смазанный маслом. Запекайте в разогретой до 220 °C духовке 20–25 минут до золотисто-коричневого хрустящего вида. Подавайте сразу, пока они не потеряли хруст, с соусом на выбор — например, сливочно-чесночным или соусом тартар.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

Проверено редакцией
Читайте также
Новый год встречаем с Парижем: картофель карбонара в горшочках. Томленая нежность для самого теплого праздника
Общество
Новый год встречаем с Парижем: картофель карбонара в горшочках. Томленая нежность для самого теплого праздника
Новогодний стол без хлопот: запеченные стожки с фаршем и картофелем. Все в одной порции: и гарнир, и мясо
Общество
Новогодний стол без хлопот: запеченные стожки с фаршем и картофелем. Все в одной порции: и гарнир, и мясо
Винегрет с красной рыбой: простой способ приготовить ресторанный салат
Семья и жизнь
Винегрет с красной рыбой: простой способ приготовить ресторанный салат
Фрикасе из курицы — быстрый и простой ужин на одной сковороде: по-домашнему вкусное горячее
Общество
Фрикасе из курицы — быстрый и простой ужин на одной сковороде: по-домашнему вкусное горячее
Новый год без сложных гарниров. Антрекоты в беконе с черносливом — просто, а выглядит и пахнет как в ресторане
Общество
Новый год без сложных гарниров. Антрекоты в беконе с черносливом — просто, а выглядит и пахнет как в ресторане
картофель
рецепты
гарниры
новогодний стол — 2026
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве заметили необычные «подснежники» в декабре
Вице-президент США послал американцев «отведать фекалий»
Лавров дал США четкий сигнал после захвата танкеров в Карибском море
Семья посадила на рейс умершую бабушку
Трагедия в семье, критика либералов, сериал об СВО: где сейчас Жигунов
Путин и Рахмон решили усилить борьбу с насилием после трагедии в Одинцово
«Ничего не сотворил»: политолог о вероятности импичмента Трампа
Россиян хотят пересадить в дирижабли
Раскрыта дата прощания с девочкой, погибшей при атаке ВСУ на Севастополь
«Похоронить невозможно»: продюсер Леонид Дзюник о карьере певицы Долиной
Опасный праздничный стол: какие продукты нельзя давать домашним питомцам
Капсула отеля во Внуково «заперла» девушку
В Белом доме отреагировали на слухи о расколе между Рубио и Уиткоффом
Загадочная воронка появилась в европейской стране и затянула лодки
Звезда «Что? Где? Когда?» покинет должность полпреда правительства в КС
«Повышают ставки»: член ОП о перспективах завершения конфликта на Украине
В Крыму вынесли приговор избившим боксера Двали и его товарища
В Госдуме сообщили плохую новость для навязчивых продавцов
Главного борца с коррупцией отправили в купянскую «мясорубку»
В Совфеде заявили о важности межпарламентского диалога РФ и Азербайджана
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.