17 января 2026 в 03:05

Фаза Луны сегодня, 17 января: помогаем животным, отменяем работу

Фаза Луны сегодня, 17 января: помогаем бездомным животным, откладываем работу
В 08:45 по московскому времени сегодня, 17 января, Луна начнет свой 29-й день в этом лунном цикле. Все возможности и преграды, которые нас ждут в этот день, продлятся лишь на полчаса больше, чем стандартные сутки.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

В 29-й день цикла Луна по-прежнему будет находиться под управлением строгого Козерога. До окончания периода убывающей Луны осталось чуть больше 24 часов. Уже в последние часы 18 января ждем новолуние.

Характеристика предпоследнего лунного дня цикла

Наступает период так называемой черной Луны — он приходится на конец лунного цикла, когда новолуние еще не наступило, но спутника Земли на небе уже не видно. День обычно характеризуется подавленным настроением, отсутствием энергии, беспричинной тревогой и нежеланием совершать даже самые простые действия.

Здоровье и красота

На эти сутки можно запланировать разгрузочный день, полезным будет посещение бани или сауны. Любые уходовые и бьюти-процедуры необходимо отложить — сейчас они не принесут результатов.

Бизнес и деньги

Один из самых неблагоприятных дней для бизнесменов. Любые виды деятельности сегодня могут нанести урон предприятию. Можно заняться разбором документом, наведением порядка, распределением работы между сотрудниками. Финансовые операции, переговоры, начало и завершение проектов в этот день будут крайне неудачными.

Природа

Клева сегодня не будет. Однако под предлогом рыбалки вполне можно выехать на природу, чтобы побыть наедине с собой. Цветоводы сегодня могут проводить различные процедуры, направленные на удаление паразитов с растений. Любителям животных рекомендуется обратить внимание на тех собак и кошек, которым нужна помощь, — бездомышей или питомцев, с которыми жестоко обращаются хозяева. Вполне возможно, что помочь им можете только вы, — не проходите мимо!

