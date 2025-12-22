Новый год-2026
Новый год встречаем с Парижем: картофель карбонара в горшочках. Томленая нежность для самого теплого праздника

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Это блюдо создано для долгих праздничных вечеров в кругу самых близких. Оно объединяет в себе душевность домашней кухни и элегантную простоту: нежный картофель, томленный в сливочно-сырном соусе с копченостями под хрустящей сырной корочкой. Аромат бекона, чеснока и пармезана, доносящийся из духовки, создает неповторимую атмосферу уюта и предвкушения праздника.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 200 г бекона или грудинки, 1 луковица, 3 зубчика чеснока, 200 мл сливок (20%), 100 мл куриного бульона, 150 г тертого пармезана, 2 яйца, соль, черный перец, мускатный орех, сливочное масло для смазывания. Картофель очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Бекон нарежьте небольшими кусочками и обжарьте до хруста. Лук и чеснок мелко порубите. В миске взбейте сливки, бульон, яйца, половину пармезана, соль, перец и щепотку мускатного ореха. Горшочки смажьте маслом. Выкладывайте слоями: картофель, лук с чесноком, бекон. Залейте сливочной смесью, чтобы она полностью покрыла картофель. Посыпьте оставшимся сыром. Накройте крышками и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 50 минут. Затем снимите крышки и готовьте еще 10–15 минут до золотистой корочки. Подавайте горячим прямо в горшочках.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

Проверено редакцией
