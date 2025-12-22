Норвежский яблочный пирог с корицей и грушей: влажная основа и хрустящая ореховая посыпка. Не шарлотка, вкуснее и проще

Этот пирог — воплощение скандинавского уюта, где царят простота и глубина вкуса. В отличие от воздушной шарлотки, он обладает плотной, невероятно влажной и сытной текстурой, напоминающей пудинг. Сочетание яблок и груш дает идеальный баланс кислинки и сладости, а хрустящая ореховая шапка создает восхитительный контраст с нежной основой. Готовится он элементарно — нужно просто смешать ингредиенты и отправить в духовку.

Для основы вам понадобится: 3 крупных яблока, 2 спелые груши, сок половины лимона, 150 г сахара, 2 яйца, 100 мл растительного масла, 200 г муки, 2 ч. л. разрыхлителя, 2 ч. л. молотой корицы. Для ореховой посыпки: 80 г грецких или миндальных орехов, 50 г сахара, 50 г сливочного масла, 50 г муки. Яблоки и груши очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте средними кубиками и сбрызните лимонным соком. В миске взбейте яйца с сахаром, влейте масло. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и корицей, замесите гладкое тесто. Вмешайте в тесто фрукты. Массу выложите в смазанную маслом форму (22–24 см). Для крошки орехи измельчите, смешайте с мукой и сахаром, добавьте мягкое масло и разотрите пальцами в рассыпчатую крошку. Равномерно покройте ею поверхность пирога. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 45–55 минут до золотистой корочки и сухой лучинки. Дайте пирогу полностью остыть в форме — так основа станет еще более влажной и нежной.

