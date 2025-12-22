Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 15:35

Норвежский яблочный пирог с корицей и грушей: влажная основа и хрустящая ореховая посыпка. Не шарлотка, вкуснее и проще

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот пирог — воплощение скандинавского уюта, где царят простота и глубина вкуса. В отличие от воздушной шарлотки, он обладает плотной, невероятно влажной и сытной текстурой, напоминающей пудинг. Сочетание яблок и груш дает идеальный баланс кислинки и сладости, а хрустящая ореховая шапка создает восхитительный контраст с нежной основой. Готовится он элементарно — нужно просто смешать ингредиенты и отправить в духовку.

Для основы вам понадобится: 3 крупных яблока, 2 спелые груши, сок половины лимона, 150 г сахара, 2 яйца, 100 мл растительного масла, 200 г муки, 2 ч. л. разрыхлителя, 2 ч. л. молотой корицы. Для ореховой посыпки: 80 г грецких или миндальных орехов, 50 г сахара, 50 г сливочного масла, 50 г муки. Яблоки и груши очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте средними кубиками и сбрызните лимонным соком. В миске взбейте яйца с сахаром, влейте масло. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и корицей, замесите гладкое тесто. Вмешайте в тесто фрукты. Массу выложите в смазанную маслом форму (22–24 см). Для крошки орехи измельчите, смешайте с мукой и сахаром, добавьте мягкое масло и разотрите пальцами в рассыпчатую крошку. Равномерно покройте ею поверхность пирога. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 45–55 минут до золотистой корочки и сухой лучинки. Дайте пирогу полностью остыть в форме — так основа станет еще более влажной и нежной.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

Проверено редакцией
Читайте также
Салат «Французская любовница» на Новый год — изыски без лишних усилий
Семья и жизнь
Салат «Французская любовница» на Новый год — изыски без лишних усилий
Печем тонкие домашние блины по рецепту «Три стакана»: бюджетно и вкусно
Семья и жизнь
Печем тонкие домашние блины по рецепту «Три стакана»: бюджетно и вкусно
Запекаю яблоко для винегрета: рецепт, который меняет все!
Семья и жизнь
Запекаю яблоко для винегрета: рецепт, который меняет все!
Пирогу «Зебра» — до свидания. Пеку польский яблочно-маковый пирог маковец: влажный, ароматный и с хрустящей сахарной корочкой
Общество
Пирогу «Зебра» — до свидания. Пеку польский яблочно-маковый пирог маковец: влажный, ароматный и с хрустящей сахарной корочкой
Ваш стол этого достоин: салат «Фейерверк» подарит праздник в каждой ложке. Цвета и вкусы — просто фантастика
Общество
Ваш стол этого достоин: салат «Фейерверк» подарит праздник в каждой ложке. Цвета и вкусы — просто фантастика
рецепты
яблоки
кулинария
пироги
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Аэрофлот» стал партнером финала фестиваля «Московский спорт КАРТСИМ ФЕСТ»
Россиянам рассказали, как изменились цены на новостройки в 2025 году
Перехват БПЛА веревкой, зачистка Димитрова: новости СВО к вечеру 22 декабря
Экономист раскрыл ключевой посыл Путина во время прямой линии
Умер актер, снявшийся в «Брате» и «Бандитском Петербурге»
Врач назвала неочевидные причины зябкости в ногах
«Список Пугачевой»: названы артисты, которых никогда не простит Примадонна
Раскрыто, кто может возглавить футбольный клуб «Динамо»
На Западе испугались противоспутникового оружия России
«Это будет максимум»: Лукашенко о количестве «Орешников» в Белоруссии
В зоне СВО погиб экс-корреспондент Lenta.ru
ЕС сделал Украине «заряженный подарок» перед Новым годом
Дед Мороз рассказал о своем самом сокровенном желании
Доброволец «Ахмата» раскрыл, кто стравливает русских, чеченцев и украинцев
Почему люди бегут из новостроек в «сталинки»: конец эпохи человейников?
Оливье со свежими огурцами: хрустящий и свежий вариант любимого салата
«Геополитика»: депутат о целях терактов против генералов ВС России
Раскрыто, кто пережил кадровую чистку в офисе Зеленского
Рябков ответил на вопрос о реакции США на предложение России по ДСНВ
Умер известный детский композитор
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.