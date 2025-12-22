Ваш стол этого достоин: салат «Фейерверк» подарит праздник в каждой ложке. Цвета и вкусы — просто фантастика

Этот салат — настоящее визуальное и вкусовое шоу на вашей тарелке. Яркие, сочные слои, напоминающие вспышки праздничного салюта, создают невероятно нарядное и жизнерадостное блюдо. Каждый ингредиент играет своей палитрой и нотой, образуя гармоничный и запоминающийся ансамбль, который станет главным украшением новогоднего стола и темой для разговоров.

Для салата вам понадобится: 300 г копчёной куриной грудки, 2 отварные моркови, 1 банка консервированной кукурузы (около 300 г), 150 г твёрдого сыра, 1 пучок зелёного салата, 1 красная луковица, 1 гранат, 4-5 столовых ложек майонеза. Лук нарежьте тонкими полукольцами и замаринуйте на 15 минут в смеси уксуса и воды, чтобы ушла горечь. Копчёную курицу, морковь и сыр нарежьте одинаковыми мелкими кубиками. На широкое плоское блюдо выложите первый слой из мелко порванных листьев салата. Далее распределите слой курицы, слегка смажьте майонезом. Следующим слоем выложите маринованный лук, затем морковь, снова майонез. Потом идёт слой кукурузы и слой сыра, который также нужно промазать. Аккуратно придайте салату форму купола. Готовый салат густо и красиво украсьте зёрнами граната, создавая эффект красных вспышек фейерверка на тёмном небе. Дайте блюду настояться в холодильнике 1-2 часа перед подачей.

