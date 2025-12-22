Пирогу «Зебра» — до свидания. Пеку польский яблочно-маковый пирог маковец: влажный, ароматный и с хрустящей сахарной корочкой

Этот пирог — открытие для тех, кто ищет новый, глубокий и небанальный вкус в домашней выпечке. Маковец сочетает в себе сладость тертых яблок, насыщенный ореховый аромат мака и тонкую цитрусовую нотку, заключенные в нежное песочное тесто. Его главная магия — в контрасте: влажная, почти тающая начинка и хрустящая сладкая корочка из сахара, создающая идеальный финальный аккорд.

Для песочного теста вам понадобится: 300 г муки, 200 г холодного сливочного масла, 100 г сахара, 1 яичный желток, щепотка соли. Для начинки: 200 г мака, 500 г кисло-сладких яблок, 150 г сахара, цедра одного лимона, 1 ч. л. молотой корицы, 50 г молотых грецких орехов, 2 ст. л. панировочных сухарей. Для теста масло нарежьте кубиками, смешайте с мукой и сахаром, добавьте желток и быстро замесите. Разделите тесто на две части (2/3 и 1/3), заверните в пленку и уберите в холод. Мак залейте кипятком на 30 минут, затем слейте воду и проверните через мясорубку или измельчите блендером. Яблоки очистите и натрите на крупной терке, смешайте с маком, сахаром, цедрой, корицей и орехами. Большую часть теста раскатайте и выложите в смазанную форму, сделав бортики. Посыпьте дно сухарями, выложите начинку. Вторую часть теста раскатайте в пласт, накройте пирог, защипните края. Смажьте поверхность взбитым белком, густо посыпьте сахаром и сделайте несколько проколов вилкой. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 45–50 минут до золотистой корочки. Подавайте полностью остывшим.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.