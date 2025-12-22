Новый год-2026
22 декабря 2025 в 11:38

Запекаю яблоко для винегрета: рецепт, который меняет все!

Запекаю яблоко для винегрета: рецепт, который меняет все! Запекаю яблоко для винегрета: рецепт, который меняет все! Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Хотите вдохнуть новую жизнь в классику? Винегрет с запеченным яблоком станет приятным открытием. Для приготовления понадобится: 2 средние свеклы, 3 картофелины, 2 моркови, 2 соленых огурца, 200 граммов квашеной капусты, 1 крупное кислое яблоко (например, «гренни смит»), 100 граммов консервированного горошка, 4 столовые ложки растительного масла, 1 столовая ложка гранатового соуса наршараб, соль, перец.

Овощи отваривают в мундире до готовности, очищают и нарезают кубиком. Яблоко, не очищая от кожуры, запекают целиком в духовке при 180 °C 20–25 минут до мягкости, затем остужают, удаляют сердцевину и также режут кубиком. Все компоненты, включая горошек, капусту и запеченное яблоко, смешивают в салатнике. Заправку готовят из масла, гранатового соуса, соли и перца, хорошо взбалтывают и поливают салат.

Такой праздничный винегрет приобретает тонкую сладковато-кислую нотку и более нежную текстуру. Яблоко в винегрете гармонично сочетается с соленостью огурцов и капусты. Блюдо можно подавать сразу, оно не требует длительного настаивания. Этот авторский рецепт винегрета легко сделать фирменным блюдом вашего праздничного стола.

