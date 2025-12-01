День матери
Ресторанам в торговых центрах предрекли скорое закрытие

Ресторатор Миронов: кафе в торговых центрах становятся нерентабельными

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Рестораны, располагающиеся в торговых центрах, в скором времени могут закрыться, рассказал NEWS.ru председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов. По его словам, это связано с уменьшением количества посетителей в подобных торговых точках. Он отметил, что вкладываться в располагающиеся в ТЦ заведения стало невыгодно.

Сейчас наблюдается огромный спад числа посетителей заведений в торговых центрах. Из-за развития онлайн-торговли люди стали реже их посещать. Если раньше человек шел в ТЦ, долго что-то выбирал и перекусывал в ресторане, то сейчас он все заказывает в интернете. Вкладывать деньги в общепит в ТЦ стало нерентабельно, — заявил Миронов.

Он подчеркнул, что, ко всему прочему, торговые центры не снижают цены на аренду, поэтому заведения закрываются и на их место другие не придут.

Ранее сообщалось, что на ресторанный бизнес сильно влияет рост рынка готовой еды от крупных ретейлеров. В прошлом году он составил 1 трлн рублей, и эта цифра постоянно увеличивается, отчасти из-за бывших посетителей ресторанов, для которых формат «готовая еда на дом» стал более простым и понятным.

