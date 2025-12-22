«Уменьшили аппетит»: экономист объяснил падение цен перед Новым годом Экономист Разуваев: власти повлияли на снижение цен на продукты к Новому году

Российские власти приняли меры по стабилизации цен на продукты в преддверии новогодних праздников, заявил NEWS.ru экономист Александр Разуваев. Однако, по его словам, увеличение налога на добавленную стоимость может повлиять на стоимость продовольственных товаров.

В ближайшую неделю НДС может повлиять на повышение цен. Если нынешнее снижение стоимости объяснят переизбытком предложения и прочим, то где-то будут правы. Я думаю, на самом деле это идет от властей. Торговые цены поуменьшили аппетит в плане предновогодних наценок. Соответственно, у нас нет того подорожания, которое могло бы быть. Новый год можно хорошо отпраздновать, — пояснил Разуваев.

Ранее сообщалось, что в преддверии новогодних праздников часть продуктов в российских магазинах стала доступнее по цене, несмотря на общий рост инфляции. Из 25 ключевых позиций в продуктовой корзине за прошедший год снизились цены на 16 наименований. В их числе оказались сливочное масло, яйца, картофель, мандарины, сахар, крупы и помидоры.