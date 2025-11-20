Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 14:23

Украина получила 1000 тел военных ВСУ

Россия передала Украине 1000 тел солдат ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников /РИА Новости
Россия передала Украине тысячу тел погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины, заявил РБК депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев, представляющий парламентскую группу по координации вопросов специальной военной операции. Украинские правоохранительные органы совместно с экспертными учреждениями Министерства внутренних дел проведут необходимые судебно-медицинские экспертизы.

Ожидается, что украинская сторона также проведет процедуру идентификации погибших. Передача тел состоялась в рамках достигнутых стамбульских договоренностей.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что Россия и Украина продолжают переговоры по вопросу обмена военнопленными. По его словам, это происходит на уровне экспертных групп.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова до этого обвинила Киев в срыве последних договоренностей по обмену пленными. Такой комментарий последовал в ответ на заявление заместителя главы украинского МИД Сергея Кислицы о невозможности ведения дискуссий с российской стороной.

