Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 13:50

Песков ответил, какую тему Москва обсуждает с Киевом на экспертном уровне

Песков: РФ и Украина контактируют по вопросу обмена пленными на уровне экспертов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

РФ и Украина продолжают контакты по вопросу обмена пленными, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, переговоры проходят на уровне экспертов.

По обмену пленными действительно на экспертном уровне контакты есть, — сказал Песков.

Ранее представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Киев сорвал последние договоренности по обмену пленными. Так она прокомментировала слова заместителя главы МИД Украины Сергея Кислицы, который говорил, что в ходе переговоров с российской стороной нельзя было вести «творческие дискуссии».

До этого Кислица сообщил, что Киев официально останавливает мирные переговоры с Москвой. При этом Дмитрий Песков отмечал, что Россия по-прежнему остается открытой к диалогу с Украиной.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что Украина не принимает решений о приостановке или возобновлении мирных переговоров с РФ. Он подчеркнул, что в этом вопросе Киев зависит от своих партнеров.

Россия
Украина
Дмитрий Песков
пленные
обмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мини-Солнцепек» впервые применили на СВО: что известно о новейшем оружии
Украинские политики не явились на заседание о коррупции
В ДНР оценили число мирных жителей в Красноармейске
Россия представила новейший истребитель пятого поколения
«Последнее мирное лето»: в Германии сказали, когда НАТО нападет на Россию
Обезглавившая сына мать хотела покончить с собой после убийства
Премьер-министр Польши приехал на место подрыва ж/д путей в сторону Украины
Россиян предупредили о новом виде мошенничества в мессенджерах
Трамп призвал конгресс рассекретить дело Эпштейна
В России отреагировали на заявление Берлина о войне с НАТО
Диетолог назвала главную пользу домашней микрозелени
Нападение на Курск, бегство солдат, ДНР без света: ВСУ атакуют РФ 17 ноября
В ЕС не доверяют одному из приближенных Трампа
«Генераторы чепухи»: в Европе пожаловались на ответы ЕК
Стало известно, сколько Махачев заработал за карьеру в UFC
Стало известно, что может грозить попавшему в коррупционный скандал Ермаку
Зеленский заявил о крупнейшей закупке истребителей
В Кремле объяснили, отвечает ли Москва на атаки Киева по инфраструктуре РФ
В Армении вынесли решение по «Электросетям» Карапетяна
Песков раскрыл, как в Кремле относятся к санкциям США против партнеров РФ
Дальше
Самое популярное
Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Вкуснее пирогов и без теста: сытный рулет с курицей и грибами — не закуска, а шедевр
Общество

Вкуснее пирогов и без теста: сытный рулет с курицей и грибами — не закуска, а шедевр

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.