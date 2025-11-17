Песков ответил, какую тему Москва обсуждает с Киевом на экспертном уровне Песков: РФ и Украина контактируют по вопросу обмена пленными на уровне экспертов

РФ и Украина продолжают контакты по вопросу обмена пленными, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, переговоры проходят на уровне экспертов.

По обмену пленными действительно на экспертном уровне контакты есть, — сказал Песков.

Ранее представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Киев сорвал последние договоренности по обмену пленными. Так она прокомментировала слова заместителя главы МИД Украины Сергея Кислицы, который говорил, что в ходе переговоров с российской стороной нельзя было вести «творческие дискуссии».

До этого Кислица сообщил, что Киев официально останавливает мирные переговоры с Москвой. При этом Дмитрий Песков отмечал, что Россия по-прежнему остается открытой к диалогу с Украиной.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что Украина не принимает решений о приостановке или возобновлении мирных переговоров с РФ. Он подчеркнул, что в этом вопросе Киев зависит от своих партнеров.