«Большая ложь»: кардиолог предупредил об опасности популярных напитков

Кардиолог Яранов посоветовал отказаться от диетической газировки

Врач-кардиолог Дмитрий Яранов призвал отказаться от употребления диетических газированных напитков, передает Daily Mail. По его словам, это необходимо для сохранения здоровья печени.

Самая большая ложь в вашем холодильнике? Напитки без сахара, — сообщил медик.

По словам врача, информация о якобы пользе напитков для людей, следящих за уровнем сахара и весом, не нашла подтверждения. Согласно новому исследованию, употребляющие каждый день газировку люди имеют повышенный риск заболевания печени, добавил Яранов.

Ранее врачи предупредили, что некоторые симптомы, которые кажутся безобидными, на самом деле могут быть признаками серьезных заболеваний, включая онкологию. Среди них — головокружение, одышка, необъяснимые боли, усталость и другие. Важно не игнорировать эти сигналы и обратиться к врачу для диагностики и лечения, особенно если симптомы проявляются регулярно.

До этого врач Лиана Казарян сообщила, что внезапное появление пигментных пятен может быть симптомом меланомы. По ее словам, если родинки изменяют форму, цвет и размер, то есть признаки злокачественного новообразования.

