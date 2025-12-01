«Большая ложь»: кардиолог предупредил об опасности популярных напитков

Врач-кардиолог Дмитрий Яранов призвал отказаться от употребления диетических газированных напитков, передает Daily Mail. По его словам, это необходимо для сохранения здоровья печени.

Самая большая ложь в вашем холодильнике? Напитки без сахара, — сообщил медик.

По словам врача, информация о якобы пользе напитков для людей, следящих за уровнем сахара и весом, не нашла подтверждения. Согласно новому исследованию, употребляющие каждый день газировку люди имеют повышенный риск заболевания печени, добавил Яранов.

