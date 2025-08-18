При мирном урегулировании конфликта необходимо учитывать мнение около семи миллионов украинцев, которые нашли убежище в России после начала боевых действий, заявил в интервью BBC первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он отметил, что эти люди стремятся сохранить свою русскоязычную идентичность, веру и защититься от преследований со стороны Киева.

Нужно учитывать и мнение примерно семи миллионов украинцев, которые нашли убежище в России после начала конфликта, — заявил он.

Ранее Полянский рассказал, что Россия и Украина продолжили переговорный процесс, однако некоторые на Западе не хотят, чтобы этот диалог привел к результату. Он пояснил, что сценарий мира не устраивает определенных «партнеров».

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку проникнуть на территорию Курской области. Однако российские войска успешно ее пресекли. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Также военный эксперт Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru сказал, что обсуждение политического урегулирования кризиса станет возможным только после вывода украинских войск с территорий, вошедших в состав России. До этого момента, как считает политолог, стороны могут обсуждать исключительно гуманитарные вопросы.