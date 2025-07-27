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27 июля 2025 в 14:56

Политолог раскрыл, когда возможны реальные переговоры о мире с Украиной

Политолог Перенджиев: переговоры о мире возможны после вывода ВСУ из регионов РФ

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине возможны только после вывода Вооруженных сил Украины с российских территорий, заявил в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, до достижения этой цели специальной военной операции стороны конфликта будут обсуждать на переговорах только гуманитарные вопросы.

Мы объявили, что это наши территории, и мы обязаны их освободить. Я полагаю, что мы пойдем на то, чтобы дальше вести мирные переговоры. Смысл переговоров именно об урегулировании конфликта может быть только тогда, когда мы освободим территории. Если их не хотят по-хорошему освобождать, мы будем освобождать их военными средствами. Мы можем говорить только о том, о чем сейчас говорим. Это решение гуманитарных проблем в ходе самого конфликта, то есть это обмен пленными или организация какого-то небольшого перемирия, чтобы собрать тела, — отметил Перенджиев.

Также политолог подчеркнул, что Украина вряд ли выведет войска из российских регионов. По его мнению, ВС РФ будет решать эту задачу военным путем.

О том, чтобы его закончить, не имеет вообще никакого смысла разговаривать, пока территории не будут освобождены. Или мы освобождаем их военным путем. Нам просто деваться некуда. Или все-таки в конечном итоге киевский режим и Запад пойдут навстречу. Но Запад не пойдет навстречу, киевский режим не пойдет навстречу, США нам не помощник никакой в этом деле. Значит, действуем как в гимне «Интернационал»: «Никто не даст нам избавления: ни Бог, ни царь и ни герой. Добьемся мы освобождения наших регионов своею собственной рукой», — заключил Перенджиев.

Ранее Александр Перенджиев заявил, что встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского не состоится ни при каких условиях. По его словам, поддержка Зеленского падает, в перспективе его ждет уголовное дело.

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Россия
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