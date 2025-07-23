Политолог ответил, когда встретятся Путин и Зеленский

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского не состоится ни при каких условиях, заявил в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, поддержка Зеленского падает и в перспективе его ждет уголовное дело.

Я уверен, что ни при каких [условиях встреча Путина и Зеленского не состоится. — NEWS.ru]. Зеленскому не с Путиным пора встречаться. Наверное, ему скоро вообще не придется ни с кем встречаться, а только с людьми, которые наденут на него наручники. Вот, я думаю, с кем он встретится. Это, кстати, в лучшем случае для него. В общем-то с уголовником встречаться Путину совсем некстати, — отметил Перенджиев.

Также политолог выразил надежду, что новая власть на Украине будет более благоразумной. При этом, по его словам, для России приоритетом остается достижение целей СВО.

Понятно, что и другие для нас не совсем товарищи в той делегации. В конце концов, в создавшихся условиях надо же с кем-то пока встречаться. В дальнейшем мы надеемся на изменения в системе власти киевского режима. Не то что бы в лучшую сторону, но в любом случае, может быть, более здравый смысл возобладает — на это мы рассчитываем. Но переговоры переговорами, а освобождение Донбасса и формирование буферных зон никто не отменял. Так что специальная военная операция продолжается, и цели ее потихонечку реализуются, — заключил Перенджиев.

Ранее глава российской делегации в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что представители Киева в ходе третьего раунда диалога намерены добиться личной встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, такую информацию он узнал по прибытии в Стамбул.