Подвал с десятками тел солдат ВСУ обнаружили в донецком поселке ВС России нашли импровизированный госпиталь с телами бойцов ВСУ в Искре

Российские военнослужащие обнаружили десятки тел солдат ВСУ в подвале одного из домов в Искре в Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, это был импровизированный госпиталь. Там украинским бойцам делали перевязки и оставляли умирать.

Это оказалось импровизированное подобие госпиталя 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады, где раненым делали перевязки и уколы обезболивающего, после чего оставляли умирать, — рассказали в МО.

Отмечается, что при взятии населенного пункта под контроль армией России украинские подразделения оказывали ожесточенное сопротивление. Однако мотострелковые части ВС РФ сумели прорвать оборону и полностью вытеснили силы противника из Искры.

Ранее сообщалось, что расчеты БПЛА Южной группировки войск уничтожили минометную позицию ВСУ около Константиновки в ДНР. Противник также потерял пикап снабжения. По данным Минобороны, поражение целей привело к снижению активности огневого воздействия на этом участке.

До этого артиллеристы-гвардейцы из состава 49-й армии российской группировки войск «Днепр» уничтожили фортификационные сооружения украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области. Кадры объективного контроля подтвердили попадание по всем выявленным целям.