Расчеты БПЛА «Южной» группировки войск уничтожили минометную позицию ВСУ около Константиновки в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны России. В ведомстве отметили, что противник также потерял пикап снабжения.

В районе Константиновки точным попаданием ударного БПЛА был уничтожен пикап снабжения противника, остановившийся на дороге, заблокированной ранее уничтоженным бронетранспортером противника. В ходе обследования прилежащей территории была также обнаружена и уничтожена огневая позиция вражеского миномета, — указали в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что поражение целей привело к снижению активности огневого воздействия на участке. Достигнутый результат позволил подразделениям ВС РФ уверенно продвинуться вперед.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев заявил, что Киев не может развивать свою ракетную отрасль без помощи европейских кураторов. По его словам, помощь со стороны Германии в разработке ракетного комплекса «Сапсан» — это компенсация Берлина за отсутствие поставок дальнобойных ракет Taurus.

Тем временем российские военные с помощью оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракет и артиллерии нанесли поражение месту хранения украинских ракет «Сапсан» и комплектующих к ним. Отмечается, что под удар также попали склады с боеприпасами и пункты временной дислокации ВСУ, где также находились иностранные наемники.