17 августа 2025 в 12:11

ВС России уничтожили места хранения украинских «Сапсанов»

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские военные с помощью оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракет и артиллерии нанесли поражение месту хранения украинских ракет «Сапсан» и комплектующих к ним, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Отмечается, что под удар также попали склады с боеприпасами и пункты временной дислокации ВСУ, где также находились иностранные наемники.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение месту хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан» и комплектующих к ним, — сказано в сообщении.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев заявил, что Киев не может развивать свою ракетную отрасль без помощи европейских кураторов. По его словам, помощь со стороны Германии в разработке ракетного комплекса «Сапсан» — это компенсация Берлина за отсутствие поставок дальнобойных ракет Taurus.

