Военэксперт оценил состояние ракетной отрасли Украины

Киев не может развивать свою ракетную отрасль без помощи европейских кураторов, рассказал NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, помощь со стороны Германии в разработке ракетного комплекса «Сапсан» — это компенсация Берлина за отсутствие поставок дальнобойных ракет Taurus.

Украина не может развивать ракетную отрасль без европейцев. Тот же «Сапсан» она хотела создать в 2006 году, но не смогла из-за коррупции. Проект закрыли в итоге. Но потом уже при помощи немецких кураторов они возродили производство. Уже даже проводились испытания. Они были близки к реализации ракеты, однако им помешали ударом по предприятиям, — пояснил Перенджиев.

Он напомнил, что год назад Россия тоже наносила удары по предприятиям, производящим компоненты для «Сапсана».

И в целом, «Сапсан», — это западный проект. Немцы решили, что Taurus они не будут поставлять, а вот помогать в производстве украинских ракет — пожалуйста. Западные страны не могут постоянно поставлять свои ракеты, так как они им самим нужны, — заключил Перенджиев.

Ранее в ФСБ России сообщили, что программа производства дальнобойных ракет «Сапсан» на Украине заблокирована на долгий срок. В ведомстве отметили, что это произошло благодаря скоординированным действиям сотрудников службы и ВС РФ. В ФСБ подтвердили, что финансированием выпуска дальнобойных ракет на Украине занималась Германия.