17 августа 2025 в 09:35

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Греческие оладьи с фетой. Хватит скучных овощных оладий! Эти кабачковые драгоценности с соленой фетой и мятой перенесут вас прямиком на солнечную греческую кухню. Хрустящая корочка снаружи, нежная текстура внутри и взрыв ароматов — вот секрет их популярности. Подавайте с йогуртом и лимоном — это объедение!

Вам понадобятся: 500 г молодых кабачков, 100 г рассыпчатой феты, 1 яйцо, 3 ст. л. муки, 2 зубчика чеснока, пучок мяты (или смесь укропа и петрушки), 1 ч. л. сухого орегано, соль, перец, оливковое масло. Для соуса: греческий йогурт + тертый огурец + чеснок.

Приготовление: кабачки натрите на крупной терке. Важно! Посолите, оставьте на 10 мин., затем крепко отожмите руками — удалите всю влагу. В миске смешайте кабачки, раскрошенную фету, рубленую зелень, давленый чеснок, орегано, яйцо и перец. Муку добавляйте постепенно: тесто должно быть влажным, но держать форму (как густая сметана). Разогрейте сковороду с оливковым маслом (толщина слоя — 0,5 см). Выкладывайте ложкой порции теста, формируя оладушки. Жарьте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Выложите на бумажное полотенце. Подавайте сразу: полейте холодным соусом (смешайте 150 г йогурта, 1/3 тертого огурца без сока, 1 зубчик чеснока, соль). Теплые, с хрустящей корочкой и тающей фетой внутри — это греческое солнце на вашей тарелке!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

кабачки
рецепты
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
