На парламентских выборах в Чехии появился лидер CNN Prima News: оппозиционное движение ANO лидирует на выборах в Чехии

Оппозиционное движение ANO под руководством экс-премьера Андрея Бабиша лидирует по итогам выборов в нижнюю палату парламента Чехии, такие данные содержатся в результатах экспресс-опроса агентства STEM, обнародованным телеканалом CNN Prima News. Партия получила поддержку 35,49% избирателей.

По информации социологов, в Палату депутатов всего прошли шесть политических сил. На втором месте по количеству голосов правящая праволиберальная коалиция SPOLU («Вместе»), она набрала 19,39% голосов избирателей.

До этого издание The Guardian со ссылкой на экспертов сообщило, что Евросоюз опасается потенциального успеха партии бывшего премьер-министра Чехии на парламентских выборах. По мнению аналитиков, это связано с возможным ухудшением положения Украины и риском превращения Чехии в «третьего антиевропейского агитатора» после Венгрии и Словакии.

Выборы в парламент Чехии завершились в субботу, 4 октября. По предварительным данным, явка превысила 50%, а на ряде участков к 11:00 по местному времени достигала 60% и более.