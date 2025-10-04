Несколько сотен цыплят погибли в пожаре МЧС: свыше 400 цыплят погибли при пожаре на птицефабрике в Чувашии

На птицефабрике в Чувашии, расположенной в селе Хурынлых неподалеку от Чебоксар, произошел пожар, сообщает республиканское управление МЧС. Инцидент случился вечером 3 октября, в результате чего погибло свыше 400 цыплят.

Огонь вспыхнул в здании птичника, охватив часть транспортировочной ленты одной из клеточных батарей. В результате пожара погибли более 400 цыплят, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее в поселке Рощино Челябинской области произошел масштабный пожар на территории птицефабрики. Согласно информации от МЧС России, огнем была охвачена кровля производственного комплекса площадью 7000 квадратных метров. Для ликвидации возгорания были задействованы 46 сотрудников пожарной службы и 12 единиц специальной техники.

До этого в Башкирии в деревне Антоновка местный житель был доставлен в реанимационное отделение после пожара в гараже. Как сообщает пресс-служба республиканского МЧС, 60-летний мужчина проводил очистку одежды с использованием бензина и в этот момент решил закурить. В результате его одежда мгновенно воспламенилась.