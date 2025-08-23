Переговоры Путина и Трампа на Аляске
23 августа 2025 в 11:52

Пожар охватил птицефабрику в Челябинской области

В Челябинской области на птицефабрике в поселке Рощино разгорелся крупный пожар, сообщает МЧС России. Огонь охватил площадь в 7000 квадратных метров на крыше комплекса. Пожар тушат 46 спасателей и 12 единиц техники МЧС.

В поселке Рощино горит кровля птичника на 7000 квадратах. Из здания самостоятельно вышли на улицу пять человек. Тушат 46 сотрудников и 12 единиц техники МЧС России, — говорится в сообщении.

Ранее в поселке городского типа Успенка в ЛНР произошел крупный пожар в частном доме, унесший жизни шести человек. Среди погибших оказались два несовершеннолетних мальчика 10 и 11 лет. Огнеборцы обнаружили тела погибших в процессе тушения возгорания. В настоящее время дознаватель МЧС устанавливает точные причины трагедии.

До этого в Ярославле произошел бытовой пожар в многоквартирном доме на улице Центральной. Как информирует пресс-служба МЧС России, огонь охватил 16 квадратных метров жилой площади. Спасатели прибыли на место через четыре минуты после поступления вызова и эвакуировали одного жильца с помощью газодымозащитной службы. Пострадавших нет.

