03 октября 2025 в 14:58

Россиянин пытался освежить гардероб, но попал в реанимацию из-за сигареты

Житель Башкирии угодил в реанимацию после чистки одежды бензином

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Житель деревни Антоновка в Башкирии попал в реанимацию после чистки одежды бензином в гараже, сообщила пресс-служба МЧС России по республике. Во время процедуры 60-летний мужчина закурил, и его одежда мгновенно загорелась.

В Кармаскалинском районе, в деревне Антоновка на улице Горной, произошел несчастный случай. Мужчина чистил одежду бензином в гараже и решил закурить, — сказано в сообщении.

Пострадавший получил сильные ожоги головы, тела, рук и ног, а также надышался дымом. Его в тяжелом состоянии доставили в ожоговое отделение больницы Уфы. На месте пожара работают специалисты МЧС.

Ранее в Северном Майами-Бич в США водитель автомобиля Tesla заживо сгорел после столкновения с электрическим столбом. Мужчина не смог выбраться из заблокированного электромобиля. При аварии также пострадали два человека. Их госпитализировали.

До этого пятилетний мальчик погиб в результате возгорания в кислородной барокамере во время лечения СДВГ в штате Мичиган. Трагедия произошла мгновенно — одна искра спровоцировала пожар, ставший фатальным для ребенка, который сгорел заживо на глазах у матери.

