Россиянин пытался освежить гардероб, но попал в реанимацию из-за сигареты Житель Башкирии угодил в реанимацию после чистки одежды бензином

Житель деревни Антоновка в Башкирии попал в реанимацию после чистки одежды бензином в гараже, сообщила пресс-служба МЧС России по республике. Во время процедуры 60-летний мужчина закурил, и его одежда мгновенно загорелась.

В Кармаскалинском районе, в деревне Антоновка на улице Горной, произошел несчастный случай. Мужчина чистил одежду бензином в гараже и решил закурить, — сказано в сообщении.

Пострадавший получил сильные ожоги головы, тела, рук и ног, а также надышался дымом. Его в тяжелом состоянии доставили в ожоговое отделение больницы Уфы. На месте пожара работают специалисты МЧС.

