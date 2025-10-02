Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 14:16

Водитель заживо сгорел в своей Tesla в ДТП

Водитель Tesla сгорел заживо после столкновения с электрическим столбом в США

Фото: Charles M. Vella/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Северном Майами-Бич в США водитель автомобиля Tesla заживо сгорел после столкновения с электрическим столбом, передает WPLG. Мужчина не смог выбраться из заблокированного электромобиля.

Столкновение произошло в среду днем на 163-й северо-восточной улице в квартале 3100. В результате аварии также пострадали двое человек. Их госпитализировали.

Личность погибшего пока не установлена, ведется работа по его опознанию. Полиция информирует о возможных ограничениях движения и вероятных транспортных затруднениях в районе происшествия на время проведения расследования.

Ранее в Астрахани произошло ДТП с участием «Газели» и Lada, в результате которого машина въехала в толпу людей на перекрестке. По предварительным данным, есть пострадавший. На месте происшествия работают экстренные службы, полицейские выясняют все обстоятельства.

До этого на трассе М4 «Дон» в Миллеровском районе Ростовской области произошло смертельное ДТП: внедорожник Land Rover столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz. В результате аварии погибли три человека, включая 10-летнего ребенка. По предварительным данным, водитель Land Rover съехал на обочину и наехал на стоящий грузовик.

