«Газель» влетела в толпу пешеходов после ДТП с легковушкой в Астрахани

«Газель» влетела в толпу пешеходов после ДТП с легковушкой в Астрахани

«Газель» влетела в толпу людей на перекрестке в Астрахани. На кадрах РЕН ТВ видно, как перед этим ее протаранила Lada, не уступившая дорогу. По данным источника, пострадал один человек. Официальной информации о ДТП пока нет.

В настоящее время на месте работают экстренные службы. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

Накануне в Башкирии 20-летний водитель насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу с пятилетней дочерью. Кроме того, его автомобиль совершил наезд на местный магазин. Девочка находится в больнице в тяжелом состоянии. Водитель был трезв.

Ранее три человека, включая 10-летнего ребенка, погибли в результате столкновения внедорожника с грузовиком на трассе М4 «Дон» в Ростовской области. Авария произошла на 860-м километре автодороги в Миллеровском районе.

До этого пьяный мужчина за рулем Lexus протаранил детский сад в Химках. На опубликованных кадрах можно увидеть черный автомобиль с поврежденным бампером, рядом с машиной стоят очевидцы происшествия. Никто из детей и сотрудников не пострадал.