Пьяный россиянин за рулем Lexus протаранил детский сад Нетрезвый водитель Lexus врезался в забор детского сада в Химках

Пьяный мужчина за рулем Lexus протаранил детский сад в Химках, сообщает пресс-служба Подмосковной полиции. На опубликованных кадрах можно увидеть черный автомобиль с поврежденным бампером, рядом с машиной стоят очевидцы происшествия.

По данным правоохранителей, водитель не справился с управлением и проделал огромную дыру в заборе садика в Подрезкове. В результате его действий никто из детей и сотрудников не пострадал.

Ранее сообщалось, что дочь покойного криминального авторитета устроила масштабное ДТП с тараном жилого дома в селе Николаевка 28 сентября. Никто в доме не пострадал, поскольку в момент аварии его жильцы ушли в гости.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД попытались задержать девушку. По словам очевидцев, она вела себя агрессивно, угрожала правоохранителям и могла находиться в состоянии алкогольного опьянения.

До этого не менее 14 человек пострадали при столкновении двух автобусов в Екатеринбурге. Предварительной причиной ДТП стало несоблюдение транспортными средствами безопасной дистанции. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.