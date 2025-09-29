Более 10 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Екатеринбурге

Более 10 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Екатеринбурге Не менее 14 человек пострадали при столкновении двух автобусов в Екатеринбурге

Не менее 14 человек пострадали при столкновении двух автобусов в Екатеринбурге, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Свердловской области. Предварительной причиной ДТП стало несоблюдение транспортными средствами безопасной дистанции. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

В результате ДТП 14 человек осматриваются бригадами скорой медицинской помощи. Им оказывается необходимая помощь, — говорится в сообщении.

До этого массовое ДТП с участием пассажирского автобуса и нескольких автомобилей произошло на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде. В результате пострадали двое несовершеннолетних и двое взрослых. Они были госпитализированы с различными травмами. По предварительным данным, у автобуса возникла техническая неисправность.

В Бурятии рейсовый автобус с 13 пассажирами ранее съехал в кювет и перевернулся. В результате инцидента пострадали два человека. Авария произошла 28 сентября примерно в 10:00 по местному времени (05:00 мск). Прокуратура начала проверку по факту происшествия.