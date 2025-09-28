Опубликованы кадры массовой аварии с автобусом в Нижнем Новгороде

Массовое ДТП с участием пассажирского автобуса и нескольких автомобилей произошло на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде, пресс-служба МВД России по Нижегородской области опубликовала кадры произошедшего. По данным ведомства, в результате пострадали двое несовершеннолетних и двое взрослых. Они госпитализированы с различными травмами.

Пассажиры автобуса не пострадали, пассажиры автомобилей — двое несовершеннолетних и двое взрослых — с различными травмами доставлены в ближайшую больницу, — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как автобус на большой скорости задевает легковой автомобиль, стоящий в пробке. После этого он по инерции таранит еще несколько машин и выталкивает одну из них на встречную полосу. По предварительным данным, у автобуса возникла техническая неисправность.

Ранее в Новосибирске в ночь на 28 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб водитель автомобиля Mercedes. 49-летний мужчина не справился с управлением и врезался в световую опору.