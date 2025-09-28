Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 16:25

Двое детей пострадали в массовой аварии с автобусом в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде произошло массовое ДТП с участием автобуса

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В результате массового столкновения автобуса и семи легковых автомобилей в Нижнем Новгороде пострадали четыре человека, включая двоих детей, сообщили в региональном МВД. Авария произошла в воскресенье на проспекте Ленина из-за технической неисправности автобуса, который после столкновения по инерции задел другие машины.

По предварительной информации, автобус, у которого возникла техническая неисправность, въехал в автомобиль, после чего по инерции были повреждены еще шесть машин. Пассажиры автобуса не пострадали, пассажиры автомобилей — двое несовершеннолетних и двое взрослых — с различными травмами доставлены в ближайшую больницу, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о массовом дорожном происшествии на Малоохтинской набережной в Санкт-Петербурге вблизи моста Александра Невского. По предварительным данным, внедорожник спровоцировал столкновение с несколькими транспортными средствами. В результате инцидента пострадали пять автомобилей и мотоцикл, при этом машина виновника аварии перевернулась.

Кроме того, в ГУ МВД России сообщили о смертельном наезде на пенсионера в деревне Дятлицы Ломоносовского района Ленинградской области. По предварительным данным, за рулем автомобиля УАЗ находился 44-летний водитель. Дорожное происшествие произошло в вечернее время.

ДТП
аварии
Нижний Новгород
пострадавшие
дети
