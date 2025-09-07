Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 19:18

В Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП с участием внедорожника

В Петербурге водитель внедорожника устроил крупную аварию с переворотом авто

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Возле моста Александра Невского на Малоохтинской набережной в Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП, передает РЕН ТВ. Внедорожник стал причиной столкновения с несколькими автомобилями.

Внедорожник сначала столкнулся с белым Opel, а затем задел еще несколько автомобилей и мотоцикл. В результате ДТП повреждения получили пять машин и один мотоцикл. Автомобиль зачинщика массовой аварии перевернулся на дороге. Все детали случившегося выясняются.

Ранее в Новой Москве произошло ДТП с участием фургона и грузовика. Авария случилась на 23-м километре трассы. Один человек госпитализирован, второй оставался зажатым в салоне.

До этого в Железногорске-Илимском Иркутской области мужчина на автомобиле сбил двухлетнего ребенка. Мальчик получил травмы и был доставлен в больницу. По предварительным данным, водитель не заметил ребенка на самокате, стоявшего на обочине.

Также сообщалось, что в селе Смоленка Забайкальского края водитель автомобиля Toyota Vitz совершил наезд на подростка-мотоциклиста. По словам очевидца, наезд был намеренным, а водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Санкт-Петербург
аварии
автомобили
ДТП
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп хочет посетить Казахстан
Хуситы атаковали четыре израильских города
В США высказались о позиции Запада насчет конфликта на Украине
Стал известен результат встречи футбольных сборных России и Катара
«Малиновое пузо»: Медведева попала в неприятный инцидент на футболе
Ситуация на фронтах СВО вечером 7 сентября: старики, наркоманы, дезертиры
Томаты вместо капусты: почему стоит попробовать квашеные помидоры?
Красная луна: фото полного лунного затмения
Застройщики «Москва-Сити» столкнулись с неожиданной проблемой
«Удручающий итог»: Орбан предрек скорый крах Евросоюза
Юные музыканты погибли перед своим первым концертом
Теплоход «Чайка» сел на мель в Финском заливе с 35 пассажирами на борту
Стало известно, где выплачивают самые большие пенсии в России
Один проект России перечеркнет лидерство США в газовой сфере
В Минздраве признали доминирование иностранных лекарств на рынке
Краснокнижного дельфина обнаружили в речке на Кубани
В России наблюдается рост спроса на алкогольные настойки
Американцы оценили шансы Трампа на урегулирование украинского конфликта
Эксперт объяснил цель полета американского разведчика над Черным морем
Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт
Культура

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт

Сажаю в октябре — в июне уже цветет! Многолетник-боец с сибирской закалкой
Общество

Сажаю в октябре — в июне уже цветет! Многолетник-боец с сибирской закалкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.