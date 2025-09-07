В Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП с участием внедорожника В Петербурге водитель внедорожника устроил крупную аварию с переворотом авто

Возле моста Александра Невского на Малоохтинской набережной в Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП, передает РЕН ТВ. Внедорожник стал причиной столкновения с несколькими автомобилями.

Внедорожник сначала столкнулся с белым Opel, а затем задел еще несколько автомобилей и мотоцикл. В результате ДТП повреждения получили пять машин и один мотоцикл. Автомобиль зачинщика массовой аварии перевернулся на дороге. Все детали случившегося выясняются.

Ранее в Новой Москве произошло ДТП с участием фургона и грузовика. Авария случилась на 23-м километре трассы. Один человек госпитализирован, второй оставался зажатым в салоне.

До этого в Железногорске-Илимском Иркутской области мужчина на автомобиле сбил двухлетнего ребенка. Мальчик получил травмы и был доставлен в больницу. По предварительным данным, водитель не заметил ребенка на самокате, стоявшего на обочине.

Также сообщалось, что в селе Смоленка Забайкальского края водитель автомобиля Toyota Vitz совершил наезд на подростка-мотоциклиста. По словам очевидца, наезд был намеренным, а водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.